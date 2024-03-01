IRAERO запускает прямой рейс из Омска в Баку

Авиакомпания IRAERO в апреле начнет выполнять прямые рейсы из Омска в Баку, сообщается в телеграм-канале "Омский аэропорт" в пятницу.

"Авиакомпания IRAERO открыла продажу билетов на прямой рейс Омск - Баку. Первый вылет в столицу Азербайджана состоится 2 апреля", - говорится в сообщении.

Полетная программа заявлена до 22 октября. Рейсы будут выполняться раз в неделю на SSJ 100.

Вылеты из Баку будут осуществляться по понедельникам в 21:20 по местному времени с прибытием в Омск в 2:50 вторника. Из Омска самолет будет вылетать по вторникам в 4:00 с прибытием в международный аэропорт Гейдара Алиева в 5:30.

Время в пути составит 3,5 часа.

Также отмечается, что в последний раз авиаперелеты из Омска в Баку осуществлялись в 2014 году.

Н.Аббасова