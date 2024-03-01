IRAERO запускает прямой рейс из Омска в Баку

Авиакомпания IRAERO в апреле начнет выполнять прямые рейсы из Омска в Баку, сообщается в телеграм-канале "Омский аэропорт" в пятницу.
"Авиакомпания IRAERO открыла продажу билетов на прямой рейс Омск - Баку. Первый вылет в столицу Азербайджана состоится 2 апреля", - говорится в сообщении.
Полетная программа заявлена до 22 октября. Рейсы будут выполняться раз в неделю на SSJ 100.
Вылеты из Баку будут осуществляться по понедельникам в 21:20 по местному времени с прибытием в Омск в 2:50 вторника. Из Омска самолет будет вылетать по вторникам в 4:00 с прибытием в международный аэропорт Гейдара Алиева в 5:30.
Время в пути составит 3,5 часа.
Также отмечается, что в последний раз авиаперелеты из Омска в Баку осуществлялись в 2014 году.
Н.Аббасова
Баку и Бразилиа провели межмидовские политконсультации
Байрамов примет участие в Анатолийском дипломатическом форуме
Баку и Берлин обсудили двустороннее сотрудничество и переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Германии
Иностранцы совершили в январе в Азербайджане операции с банковскими картами на 188 млн манатов
Страны ЕС в 2023г поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 21 млн евро
Бывшее здание посольства Италии в Лондоне выставлено на продажу за $27 млн
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Состоится Инаугурация нового президента Финляндии Стубба
Спикер палаты представителей США настаивает на ужесточении миграционной политики
Сенат США одобрил законопроект о временном финансировании правительства
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Микрокредит с кэшбэком”
AccessBank осуществил миграцию в процессинговый центр Азерикард
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы