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ТЭК 01.03.2024 10:16

В ЕС анонсировали подписание двух документов о сотрудничестве в сфере ВИЭ в ходе визита еврокомиссара Симсон в Азербайджан

В Европейском союзе (ЕС) анонсировали подписание двух документов о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ходе визита еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в Азербайджан.

Симсон 1 марта выступит на десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) и втором заседании Консультативного совета по «зеленой» энергетике в Баку.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Еврокомиссии (ЕК), в ходе визита Симсон в Азербайджан министерство энергетики Азербайджана и компания «Elecnor» подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии (речь идет о ВИЭ-проектах в Азербайджане), Госагентство по возобновляемым источникам энергии и Wind Europe – меморандум о сотрудничестве в области ветроэнергетики.

Еврокомиссар Симсон примет участие в церемонии подписания документов, добавили в ЕК.

Р.Керимов

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Тэги: ЭНЕРГЕТИКА, ДОКУМЕНТЫ, АНОНС

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