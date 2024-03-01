Ряд районов Таджикистана, включая столицу, несколько часов оставались без электричества

Значительная часть Таджикистана на несколько часов была обесточена.

Часть районов и городов Таджикистана, в том числе столица страны Душанбе, на несколько часов осталась без электричества.

В настоящее время в некоторых районах Душанбе возобновилась подача электроэнергии, передает корр. "Интерфакса".

Власти страны пока не комментируют ситуацию.