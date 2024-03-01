Главы МИД Азербайджана и Панамы обсудили перспективы экономического взаимодействия стран

Перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений Азербайджана и Панамы обсудили министры иностранных дел Джейхун Байрамов и Жанайна Теваней.

В ходе встречи, которая состоялась в пятницу, «на полях» Дипломатического форума в Анталье, министры обсудили различные аспекты сотрудничества, включая экономическую составляющую.

«Несмотря на то, что Азербайджан и Панама расположены в географически удаленных регионах, стороны отметили наличие возможностей экономического, транспортного, инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере альтернативной энергетики, культурной, гуманитарной и т.д.», - сообщает МИД Азербайджана.

Для реализации потенциала по этим направлениям отмечена важность использования механизма политических консультаций между двумя странами, подчеркнута важность дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций.

Байрамов также проинформировал Теваней о подготовке проведения COP29 в Азербайджане и о масштабных восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях.

В свою очередь, Теваней сообщила, что Панама имеет большой опыт в области охраны окружающей среды и снижения выбросов углекислого газа до нуля и готова поделиться этим опытом.

«Стороны подчеркнули, что такие контакты полезны с точки зрения обсуждения перспектив развития отношений между двумя странами. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Б.Рустамбеков