Азербайджан и Албания отменяют визовый режим

Азербайджан и Албания в пятницу подписали в Баку межправительственное соглашение о взаимной отмене визового режима для лиц, имеющих общегражданские (заграничные) паспорта. Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», соглашение подписали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и заместитель министра иностранных дел Албании Бесарт Кадиа. Р.Ахмедов

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