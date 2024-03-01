Азербайджан и Албания подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Правительство Азербайджана и Совет министров Албании подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономики, соглашение подписано 1 марта в Баку по итогам встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, президента SOCAR Ровшана Наджафа и вице-премьера Албании, министра инфраструктуры и энергетики Белинды Баллуку.

«На встрече было отмечено, что энергетика, торговля, туризм, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и инфраструктура являются одними из значимых направлений развития азербайджано-албанских экономических отношений», - подчеркивается в информации.

Стороны также провели обсуждения возможностей поощрения бизнес-партнерства, инвестиций и совместной деятельности.

«Подписанное соглашение будет способствовать укреплению связей в приоритетных направлениях», - отмечает Минэкономики.

Б.Рустамбеков