Азербайджан и Албания подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Правительство Азербайджана и Совет министров Албании подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство экономики, соглашение подписано 1 марта в Баку по итогам встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, президента SOCAR Ровшана Наджафа и вице-премьера Албании, министра инфраструктуры и энергетики Белинды Баллуку.
«На встрече было отмечено, что энергетика, торговля, туризм, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и инфраструктура являются одними из значимых направлений развития азербайджано-албанских экономических отношений», - подчеркивается в информации.
Стороны также провели обсуждения возможностей поощрения бизнес-партнерства, инвестиций и совместной деятельности.
«Подписанное соглашение будет способствовать укреплению связей в приоритетных направлениях», - отмечает Минэкономики.
Б.Рустамбеков
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