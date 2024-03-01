Алиев и Симсон обсудили планы развития энергосотрудничества Азербайджана и ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон провели в пятницу встречу в Баку, в ходе которой обсудили планы развития энергосотрудничества, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Симсон принимает участие в десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) и втором заседании Консультативного совета по «зеленой» энергетике.

В ходе встречи еврокомиссар по энергетике подчеркнула важную роль, которую Азербайджан играет в энергоснабжении Европы.

Как отмечается в информации, стороны, в частности, обсудили перспективы реализации проектов по возобновляемой энергетики, а также «возможности европейских компаний играть более активную роль в качестве инвесторов в реализуемых в Азербайджане проектах».

Кроме этого, стороны обсудили планы развития энергосотрудничества, также «было высоко оценено присоединение Баку к международной инициативе по сокращению выбросов метана».

Р.Керимов