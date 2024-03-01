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Внешняя политика 01.03.2024 15:20

Алиев и Симсон обсудили планы развития энергосотрудничества Азербайджана и ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон провели в пятницу встречу в Баку, в ходе которой обсудили планы развития энергосотрудничества, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Симсон принимает участие в десятом министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта «Южного газового коридора» (ЮГК) и втором заседании Консультативного совета по «зеленой» энергетике.

В ходе встречи еврокомиссар по энергетике подчеркнула важную роль, которую Азербайджан играет в энергоснабжении Европы.

Как отмечается в информации, стороны, в частности, обсудили перспективы реализации проектов по возобновляемой энергетики, а также «возможности европейских компаний играть более активную роль в качестве инвесторов в реализуемых в Азербайджане проектах».

Кроме этого, стороны обсудили планы развития энергосотрудничества, также «было высоко оценено присоединение Баку к международной инициативе по сокращению выбросов метана».

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЛИЕВ, СИМСОН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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