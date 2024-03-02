Thoma Bravo повысила цену покупки Everbridge до $1,8 млрд с $1,5 млрд

Американская инвесткомпания Thoma Bravo и разработчик программного обеспечения для экстренных оповещений Everbridge Inc. согласовали новые условия договора о слиянии, предусматривающие повышение оценки последней в рамках сделки с $1,5 млрд до $1,8 млрд.

Thoma Bravo купит Everbridge по цене $35 за акцию вместо объявленных ранее $28,6, говорится в пресс-релизе Everbridge.

Сделка предусматривает оплату денежными средствами. Ее закрытие по-прежнему ожидается во втором квартале 2024 года.

По изначальному соглашению, Everbridge могла до 29 февраля запрашивать альтернативные предложения о своей покупке от определенного круга третьих лиц. Одно из таких лиц перебило исходное предложение Thoma Bravo.

Акции Everbridge в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 24,2%, до $35,12 за штуку.