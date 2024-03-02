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Бизнес и законодательство 02.03.2024 02:03

Thoma Bravo повысила цену покупки Everbridge до $1,8 млрд с $1,5 млрд

Американская инвесткомпания Thoma Bravo и разработчик программного обеспечения для экстренных оповещений Everbridge Inc. согласовали новые условия договора о слиянии, предусматривающие повышение оценки последней в рамках сделки с $1,5 млрд до $1,8 млрд.

Thoma Bravo купит Everbridge по цене $35 за акцию вместо объявленных ранее $28,6, говорится в пресс-релизе Everbridge.

Сделка предусматривает оплату денежными средствами. Ее закрытие по-прежнему ожидается во втором квартале 2024 года.

По изначальному соглашению, Everbridge могла до 29 февраля запрашивать альтернативные предложения о своей покупке от определенного круга третьих лиц. Одно из таких лиц перебило исходное предложение Thoma Bravo.

Акции Everbridge в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 24,2%, до $35,12 за штуку.

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Тэги: США, ПО, КОМПАНИЯ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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