Thoma Bravo повысила цену покупки Everbridge до $1,8 млрд с $1,5 млрд

Американская инвесткомпания Thoma Bravo и разработчик программного обеспечения для экстренных оповещений Everbridge Inc. согласовали новые условия договора о слиянии, предусматривающие повышение оценки последней в рамках сделки с $1,5 млрд до $1,8 млрд.
Thoma Bravo купит Everbridge по цене $35 за акцию вместо объявленных ранее $28,6, говорится в пресс-релизе Everbridge.
Сделка предусматривает оплату денежными средствами. Ее закрытие по-прежнему ожидается во втором квартале 2024 года.
По изначальному соглашению, Everbridge могла до 29 февраля запрашивать альтернативные предложения о своей покупке от определенного круга третьих лиц. Одно из таких лиц перебило исходное предложение Thoma Bravo.
Акции Everbridge в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 24,2%, до $35,12 за штуку.
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