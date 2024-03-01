Минэнерго Азербайджана подписало с Nobel Energy и Elecnor меморандумы о сотрудничестве по строительству СЭС и ВЭС

Министерство энергетики Азербайджана и компания Nobel Energy Management LLC подписали в пятницу в Баку Меморандум о сотрудничестве по строительству солнечной электростанции (СЭС) мощностью 100 МВт в Джабраильском районе, а также по производству, продаже и потреблению электричества.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго, данный документ предусматривает реализацию проекта в два этапа: на первом этапе строительство СЭС мощностью 50 МВт, на втором – расширение – до 100 МВт.
Кроме этого, Минэнерго Азербайджана и испанская «Elecnor Servicios Y Proyectos S.A.U.» подписали Меморандум о сотрудничестве по строительству ветряной станции (ВЭС) мощностью 70 МВт в Гарадагском районе Баку.
Помимо этого, Госагентство по возобновляемым источникам энергии Азербайджана и Wind Europe подписали меморандум о сотрудничестве в области ветроэнергетики.
Н.Аббасова
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