Минэнерго Азербайджана подписало с Nobel Energy и Elecnor меморандумы о сотрудничестве по строительству СЭС и ВЭС

Министерство энергетики Азербайджана и компания Nobel Energy Management LLC подписали в пятницу в Баку Меморандум о сотрудничестве по строительству солнечной электростанции (СЭС) мощностью 100 МВт в Джабраильском районе, а также по производству, продаже и потреблению электричества.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго, данный документ предусматривает реализацию проекта в два этапа: на первом этапе строительство СЭС мощностью 50 МВт, на втором – расширение – до 100 МВт.

Кроме этого, Минэнерго Азербайджана и испанская «Elecnor Servicios Y Proyectos S.A.U.» подписали Меморандум о сотрудничестве по строительству ветряной станции (ВЭС) мощностью 70 МВт в Гарадагском районе Баку.

Помимо этого, Госагентство по возобновляемым источникам энергии Азербайджана и Wind Europe подписали меморандум о сотрудничестве в области ветроэнергетики.

Н.Аббасова