Тринидад и Тобаго хочет увеличить загрузку СПГ-заводов, сниженную на 30%, за счет газа из Венесуэлы

Загрузка сырьем заводов по сжижению природного газа в Тринидаде и Тобаго снижена на 30%, страна планирует повысить её за счет газа из Венесуэлы, сообщил журналистам министр энергетики и энергетической промышленности Тринидада и Тобаго Стюарт Янг.

"Мы потратили пять лет на переговоры и реструктуризацию наших СПГ-мощностей и завершили их в декабре 2023 года. Мы хотим больше загружать наши мощности и надеемся получить доступ к ресурсам газа наших соседей - Венесуэлы - и производить больше СПГ и газохимии", - сказал он.

По словам министра, свободные СПГ-мощности варьируются от 20% до 30%. "Обычно мы производили 4,2 млрд куб. футов в сутки, сейчас меньше - около 2,8 млрд куб. футов в сутки", - добавил Янг.

Министр не сказал, какой процент мощностей может быть покрыт сырьем из Венесуэлы, заметив, что "чем больше, тем лучше". "Недавно мы получили 30-летнюю лицензию от Венесуэлы на добычу на одном газовом месторождении, и мы надеемся на большее", - заметил Янг.

Он не сказал, сколько времени займет получение газа, выразив надежду, что "меньше пяти лет".

Как сообщалось, в декабре Национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) выдала англо-голландской Shell и National Gas Company of Trinidad and Tobago (NGC) лицензию на разведку и эксплуатацию газового месторождения "Дракон", расположенного на полуострове Пария. "Эта лицензия на добычу и экспорт является частью энергетической политики, продвигаемой президентом Николасом Мадуро с целью укрепления Венесуэлы как экспортера газа, развития глобального нефтехимического кластера и производства сжиженного природного газа", - говорилось в сообщении PDVSA.

Возвращение крупнейших нефтегазовых компаний в Венесуэлу и постепенный рост добычи углеводородов в стране наблюдается с момента ослабления санкционного давления со стороны США, наметившегося в ноябре 2022 года. Тогда американский Минфин разрешил компании Chevron Corp.в ограниченном объеме возобновить производство в республике для последующей транспортировки сырья в США (поставки в любые другие страны лицензия не разрешает - ИФ), а также проводить любое связанное с этим техническое обслуживание и ремонт на активах СП.

В октябре 2023 года власти США на шесть месяцев сняли ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения правительством страны соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов.

Вашингтон ввел санкции в отношении венесуэльской нефти в январе 2019 года с целью ослабить позиции Мадуро, которого США отказались признавать легитимным президентом после выборов. На фоне санкций иностранные сервисные подрядчики стали покидать венесуэльские проекты. Летом 2020 года СМИ сообщили о прекращении работы последней буровой установки в стране (компании Nabors Industries, работавшей по заказу Chevron).