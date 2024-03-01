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Внешняя политика 01.03.2024 21:29

Баку и Братислава обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов “на полях” Дипломатического форума в Анталье провел встречу с министром иностранных дел и европейских дел Словакии Юраем Бланаром, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность объединения усилий для дальнейшего развития двусторонних отношений и повышения их до уровня стратегического партнерства.


“Подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей между двумя странами, сотрудничества в сфере энергетики и альтернативной энергетики, совместных усилий Азербайджана и Словакии по реализации проектов, представляющих взаимный интерес”, - отмечается в информации.


Также дипломаты обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений Азербайджана с Арменией.


В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, СЛОВАКИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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