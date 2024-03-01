Баку и Братислава обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов “на полях” Дипломатического форума в Анталье провел встречу с министром иностранных дел и европейских дел Словакии Юраем Бланаром, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность объединения усилий для дальнейшего развития двусторонних отношений и повышения их до уровня стратегического партнерства.





“Подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей между двумя странами, сотрудничества в сфере энергетики и альтернативной энергетики, совместных усилий Азербайджана и Словакии по реализации проектов, представляющих взаимный интерес”, - отмечается в информации.





Также дипломаты обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений Азербайджана с Арменией.





В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.





Х.Насирзаде