Баку и Братислава обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов “на полях” Дипломатического форума в Анталье провел встречу с министром иностранных дел и европейских дел Словакии Юраем Бланаром, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.
В ходе встречи стороны подчеркнули важность объединения усилий для дальнейшего развития двусторонних отношений и повышения их до уровня стратегического партнерства.
“Подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей между двумя странами, сотрудничества в сфере энергетики и альтернативной энергетики, совместных усилий Азербайджана и Словакии по реализации проектов, представляющих взаимный интерес”, - отмечается в информации.
Также дипломаты обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений Азербайджана с Арменией.
В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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