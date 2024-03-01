Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8382 RUR   0.0186 GBR   2.147 TRY   0.0542

Цена на нефть

29.02 $/bbl +/- WTI 78.26 -0.28 Brent 81.91 -0.24

ТЭК 01.03.2024 23:07

ЛУКОЙЛ начал строительство СЭС в Казахстане

ЛУКОЙЛ приступил к строительству солнечной электростанции в Казахстане, заложив памятную капсулу в Алматинской области.

Проект позволит обеспечить энергоснабжение производственных мощностей ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия" (100%-ное дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ") экологически чистой солнечной энергией, сообщает компания.

Проектная мощность электростанции составляет 4,95 МВт. Строительство первой очереди на 2 МВт планируется завершить в 2024 году.

Установленная мощность генерирующего оборудования "ЛУКОЙЛа" на 8 СЭС, расположенных в России и за рубежом, составляет 44 МВт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХАСТАН, ЛУКОЙЛ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az