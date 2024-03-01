ЛУКОЙЛ начал строительство СЭС в Казахстане

ЛУКОЙЛ приступил к строительству солнечной электростанции в Казахстане, заложив памятную капсулу в Алматинской области. Проект позволит обеспечить энергоснабжение производственных мощностей ТОО "ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия" (100%-ное дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ") экологически чистой солнечной энергией, сообщает компания. Проектная мощность электростанции составляет 4,95 МВт. Строительство первой очереди на 2 МВт планируется завершить в 2024 году. Установленная мощность генерирующего оборудования "ЛУКОЙЛа" на 8 СЭС, расположенных в России и за рубежом, составляет 44 МВт.

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