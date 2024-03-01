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Дальнее зарубежье 01.03.2024 23:17

Байден подписал закон о продлении временного финансирования администрации

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу подписал закон о продлении временного финансирования работы правительства до конца марта во избежание приостановки его работы (шатдауна).

"Президент подписал "Продление действия Закона о постоянных ассигнованиях и других вопросах", который предусматривает выделение ассигнований федеральным агентствам на осуществление проектов и мероприятий", - говорится в сообщении Белого дома.

Предусмотрено продление финансирования ряда учреждений по четырем из 12 годовых законопроектов об ассигнованиях до 8 марта 2024 года; что касается остальных органов федеральной власти, им выделяют средства до 22 марта.

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Тэги: БАЙДЕН, АДМИНИСТРАЦИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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