Байден подписал закон о продлении временного финансирования администрации

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу подписал закон о продлении временного финансирования работы правительства до конца марта во избежание приостановки его работы (шатдауна).

"Президент подписал "Продление действия Закона о постоянных ассигнованиях и других вопросах", который предусматривает выделение ассигнований федеральным агентствам на осуществление проектов и мероприятий", - говорится в сообщении Белого дома.

Предусмотрено продление финансирования ряда учреждений по четырем из 12 годовых законопроектов об ассигнованиях до 8 марта 2024 года; что касается остальных органов федеральной власти, им выделяют средства до 22 марта.