Главы МИД обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Люксембургом

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем на полях 3-го Дипломатического форума в Анталье, говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Люксембургом.

В.Алиев