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Внешняя политика 02.03.2024 14:00

Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили перспективы сотрудничества между странами

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Албании Игли Хасани в рамках III Дипломатического форума в Анталье, говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

В ходе встречи обсуждена текущая ситуация, а также перспективы сотрудничества между странами.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, МИД


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