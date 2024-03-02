Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили перспективы сотрудничества между странами

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Албании Игли Хасани в рамках III Дипломатического форума в Анталье, говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

В ходе встречи обсуждена текущая ситуация, а также перспективы сотрудничества между странами.

В.Алиев