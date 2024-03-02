Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в транспорте и энергетике

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» Дипломатического форума в Анталье провел встречу с вице-премьером, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

«Министры обменялись мнениями о различных аспектах стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, обсудили сотрудничество в сферах транспорта и энергетики, а также текущую ситуацию в регионе», - сообщил МИД Азербайджана.

В свою очередь МИД Казахстана сообщил, что Байрамов и Нуртлеу затронули ключевые аспекты взаимодействия двух стран в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. «Стороны также обменялись мнениями по наращиванию объемов товарооборота и транзитно-транспортного потенциала», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов