Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина вышел в море на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Трибуц" с целью проверки готовности экипажа к выполнению предполагаемых задач, сообщает в воскресенье пресс-служба восточного военного округа по ТОФ.

"Экипаж БПК "Адмирал Трибуц" под командованием капитана 2 ранга Игоря Толбатова в ходе проверки продемонстрировал слаженность действий при отработке учебной противовоздушной и противолодочной обороны, совместных действий с экипажем вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ, а также в ходе проведения актуальных в настоящее время тренировок по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника", - говорится в сообщении.

После завершения практических действий в море с выполнением артиллерийских и зенитных артиллерийских стрельб БПК "Адмирал Трибуц" вернулся в пункт базирования, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.