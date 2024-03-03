Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина вышел в море на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Трибуц" с целью проверки готовности экипажа к выполнению предполагаемых задач, сообщает в воскресенье пресс-служба восточного военного округа по ТОФ.
"Экипаж БПК "Адмирал Трибуц" под командованием капитана 2 ранга Игоря Толбатова в ходе проверки продемонстрировал слаженность действий при отработке учебной противовоздушной и противолодочной обороны, совместных действий с экипажем вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ, а также в ходе проведения актуальных в настоящее время тренировок по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника", - говорится в сообщении.
После завершения практических действий в море с выполнением артиллерийских и зенитных артиллерийских стрельб БПК "Адмирал Трибуц" вернулся в пункт базирования, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
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