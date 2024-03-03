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Дальнее зарубежье 03.03.2024 13:20

Командующий Тихоокеанским флотом проверил готовность корабля "Адмирал Трибуц" к отражению атак БПЛА

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина вышел в море на большом противолодочном корабле (БПК) "Адмирал Трибуц" с целью проверки готовности экипажа к выполнению предполагаемых задач, сообщает в воскресенье пресс-служба восточного военного округа по ТОФ.

"Экипаж БПК "Адмирал Трибуц" под командованием капитана 2 ранга Игоря Толбатова в ходе проверки продемонстрировал слаженность действий при отработке учебной противовоздушной и противолодочной обороны, совместных действий с экипажем вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ, а также в ходе проведения актуальных в настоящее время тренировок по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника", - говорится в сообщении.

После завершения практических действий в море с выполнением артиллерийских и зенитных артиллерийских стрельб БПК "Адмирал Трибуц" вернулся в пункт базирования, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

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Тэги: РОССИЯ, ТОФ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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