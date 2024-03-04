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АПК 04.03.2024 11:11

Оливковое масло в ЕС за год подорожало на 50%

Стоимость оливкового масла в странах Европейского союза (ЕС) в январе 2024 года оказалась на 50% выше, чем в январе 2023 года, сообщил Евростат.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу статистического ведомства, цены на оливковое масло подскочили во второй половине 2023 года: в августе они выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Эта тенденция ускорилась до 44% в сентябре 2023 года, 50% в октябре и 51% в ноябре. Небольшое замедление наблюдалось в декабре 2023 года, когда цены были на 47% выше, чем годом ранее.

В январе 2024 года все страны ЕС сообщили о росте цен на оливковое масло.

Самый высокий годовой рост цен был зафиксирован в Португалии - 69%. За ней следуют Греция - 67% и Испания - 63%. Эстония заняла четвертое место по росту цен в январе - 52%.

Наименьший рост цен на оливковое масло был зафиксирован в Румынии (на 13%), Ирландии (16%) и Нидерландах (18%).

В сентябре 2023 года сообщалось, что Минсельхоз США понизил оценку мирового производства оливкового масла на фоне неурожая оливок в большей части Средиземноморья из-за экстремально засушливой погоды.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ОЛИВКИ, МАСЛО, ЦЕНЫ

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