Тысячи туристов заблокированы на севере Италии из-за схода лавины

Более 6 тыс. туристов и местных жителей оказались заблокированными в регионе Валле-д`Аоста на севере Италии из-за сильного снегопада и схода лавины, сообщает в понедельник ЭФЭ.

Агентство отмечает, что после схода лавины перерезана автотрасса, перекрыт автомобильный тоннель, ведущие в регион. В некоторых муниципалитетах региона закрыты школы, однако энергоснабжение не прервано и продовольственных запасов достаточно.

Повышенный уровень погодной опасности из-за обильных снегопадов объявлен в других регионах на севере Италии - в частности в Пьемонте и Эмилии-Романье. В то же время на побережье Лигурийского моря отмечены штормовые ветра до 50 м/с и волны до пяти метров.

Сложная погодная ситуация складывается и в ряде других регионов Италии - в Умбрии, Лацио, Абруццо, Кампанье, Молизе, Базиликате, Апулии, Калабрии и на острове Сицилия, подчеркивает ЭФЭ.