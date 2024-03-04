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Дальнее зарубежье 04.03.2024 13:35

Премьер Катара прибыл в Вашингтон, обсудит с Блинкеном перемирие в Газе

Премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в понедельник прибыл в Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения попыток заключить перемирие в секторе Газа до начала священного для мусульман месяца Рамадан 11 марта, сообщает агентство ЭФЭ.

"Аль Тани возглавляет катарскую делегацию на шестом раунде стратегического диалога Катар-США, который пройдет завтра", - приводит агентство слова представителя МИД Катара Маджеда аль-Ансари.

В Вашингтоне Аль Тани встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Аль Тани и Блинкен обсудят, в частности, посреднические усилия Катара и США для выработки нового соглашения о перемирии между Израилем и движением ХАМАС.

ЭФЭ напоминает, что в понедельник в Каире продолжатся переговоры между делегациями ХАМАС, Катара, Египта и США о заключении перемирия в секторе Газа и обмене заложниками.

Однако в воскресенье Times of Israel сообщило со ссылкой на источник, что Израиль отказался направлять свою делегацию в Каир на переговоры из-за отказа движения ХАМАС предоставить полный список заложников, удерживаемых в настоящее время в плену.

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Тэги: КАТАР, ПРЕМЬЕР, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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