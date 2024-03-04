Премьер Катара прибыл в Вашингтон, обсудит с Блинкеном перемирие в Газе

Премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в понедельник прибыл в Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения попыток заключить перемирие в секторе Газа до начала священного для мусульман месяца Рамадан 11 марта, сообщает агентство ЭФЭ.

"Аль Тани возглавляет катарскую делегацию на шестом раунде стратегического диалога Катар-США, который пройдет завтра", - приводит агентство слова представителя МИД Катара Маджеда аль-Ансари.

В Вашингтоне Аль Тани встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Аль Тани и Блинкен обсудят, в частности, посреднические усилия Катара и США для выработки нового соглашения о перемирии между Израилем и движением ХАМАС.

ЭФЭ напоминает, что в понедельник в Каире продолжатся переговоры между делегациями ХАМАС, Катара, Египта и США о заключении перемирия в секторе Газа и обмене заложниками.

Однако в воскресенье Times of Israel сообщило со ссылкой на источник, что Израиль отказался направлять свою делегацию в Каир на переговоры из-за отказа движения ХАМАС предоставить полный список заложников, удерживаемых в настоящее время в плену.