ЦБ Швейцарии увеличил убыток до 3,2 млрд франков в 2023г

Швейцарский национальный банк (SNB) получил по итогам 2023 года чистый убыток в размере 3,2 млрд франков ($3,6 млрд), сообщается в окончательной отчетности ЦБ.
В 2022 году убыток составлял 132,5 млрд франков.
SNB в прошлом году зафиксировал прибыль в размере 4 млрд франков по позициям в иностранной валюте и убыток в 8,5 млрд франков по позициям в нацвалюте, говорится в сообщении.
При этом стоимость золота на балансе ЦБ выросла на 1,7 млрд франков. На конец декабря драгметалл стоил 55,593 тыс. франков за килограмм, что на 3,1% превысило его цену годом ранее. Между тем объем золота не изменился - 1,04 тыс. тонн.
Процентные и дивидендные доходы банка составили соответственно 10,1 млрд и 3,6 млрд франков.
SNB заявил, что в связи с убытком он не сможет провести дивидендные выплаты акционерам за 2023 год, а также перечислить средства в федеральный бюджет Швейцарии и бюджеты кантонов.
Болгария поддерживает восстановление мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ - Желязков
В Армении прекратили дело в отношении азербайджанского военного, заблудившегося на условной границе
Баку и Исламабад обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Москве
Сиквел «Дюны» заработал $178 млн в мировом прокате в дебютный уикенд
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Джон Керри в среду завершит работу в администрации президента США
Байден продлил режим ЧС в США из-за ситуации на Украине
Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США в его пользу по поводу праймериз
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно
Осуществите свои мечты этой весной вместе с Yelo Bank!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы