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Финансы 04.03.2024 21:40

ЦБ Швейцарии увеличил убыток до 3,2 млрд франков в 2023г

Швейцарский национальный банк (SNB) получил по итогам 2023 года чистый убыток в размере 3,2 млрд франков ($3,6 млрд), сообщается в окончательной отчетности ЦБ.

В 2022 году убыток составлял 132,5 млрд франков.

SNB в прошлом году зафиксировал прибыль в размере 4 млрд франков по позициям в иностранной валюте и убыток в 8,5 млрд франков по позициям в нацвалюте, говорится в сообщении.

При этом стоимость золота на балансе ЦБ выросла на 1,7 млрд франков. На конец декабря драгметалл стоил 55,593 тыс. франков за килограмм, что на 3,1% превысило его цену годом ранее. Между тем объем золота не изменился - 1,04 тыс. тонн.

Процентные и дивидендные доходы банка составили соответственно 10,1 млрд и 3,6 млрд франков.

SNB заявил, что в связи с убытком он не сможет провести дивидендные выплаты акционерам за 2023 год, а также перечислить средства в федеральный бюджет Швейцарии и бюджеты кантонов.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ЦЕНТРОБАНК, ОТЧЕТНОСТЬ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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