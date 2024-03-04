ПАСЕ ведет предвзятую и грязную кампанию против Азербайджана - Алиев

После того как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, рядом европейских институтов против страны была развязана масштабная кампания, которая носит предвзятый характер, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После того как Азербайджан в соответствии с принципами международного полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, рядом европейских институтов против нашей страны была развязана масштабная кампания, которая носит предвзятый характер», - сказал Алиев в понедельник, принимая председателя Народного собрания Болгарии Росена Димитрова Желязкова.

По словам главы государства, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ведет предвзятую и грязную кампанию против Азербайджана и такой подход неприемлем для азербайджанской делегации. Он также отметил, что парламенты ряда стран выразили свою позицию против несправедливости в отношении делегации Азербайджана.

В свою очередь Желязков подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства и отметил сотрудничество парламентских делегаций двух стран в международных институтах.

Он также выразил намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря и отметил, что между странами в целом реализовано успешное сотрудничество в сфере энергетики.

Алиев оценил намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря в рамках проекта «зеленой» энергетики как позитивный шаг и подчеркнул, что это нашло поддержку всех стран-участниц проекта.

«В ходе беседы с удовлетворением была подчеркнута деятельность офиса SOCAR в Болгарии в контексте энергетического сотрудничества между нашими странами», - подчеркивается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Б.Рустамбеков