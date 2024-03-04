ПАСЕ ведет предвзятую и грязную кампанию против Азербайджана - Алиев

После того как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, рядом европейских институтов против страны была развязана масштабная кампания, которая носит предвзятый характер, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«После того как Азербайджан в соответствии с принципами международного полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, рядом европейских институтов против нашей страны была развязана масштабная кампания, которая носит предвзятый характер», - сказал Алиев в понедельник, принимая председателя Народного собрания Болгарии Росена Димитрова Желязкова.
По словам главы государства, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ведет предвзятую и грязную кампанию против Азербайджана и такой подход неприемлем для азербайджанской делегации. Он также отметил, что парламенты ряда стран выразили свою позицию против несправедливости в отношении делегации Азербайджана.
В свою очередь Желязков подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства и отметил сотрудничество парламентских делегаций двух стран в международных институтах.
Он также выразил намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря и отметил, что между странами в целом реализовано успешное сотрудничество в сфере энергетики.
Алиев оценил намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря в рамках проекта «зеленой» энергетики как позитивный шаг и подчеркнул, что это нашло поддержку всех стран-участниц проекта.
«В ходе беседы с удовлетворением была подчеркнута деятельность офиса SOCAR в Болгарии в контексте энергетического сотрудничества между нашими странами», - подчеркивается в информации на сайте азербайджанского лидера.
Б.Рустамбеков
Баку и Бразилиа обсудили вопросы экспорта продукции АПК из Азербайджана в Бразилию
Глава ЦБ Азербайджана обсудил с руководителем DIFC инновации в сфере финансовых услуг
Сиквел «Дюны» заработал $178 млн в мировом прокате в дебютный уикенд
Корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 5 марта - NASA
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Беларусь ожидает вступления в ШОС в июле - Лукашенко
На выборах в Иране побеждают консерваторы
Украина не получит ракеты Taurus, если для управления ими потребуются военные ФРГ - Шольц
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Осуществите свои мечты этой весной вместе с Yelo Bank!
Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы