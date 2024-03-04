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СНГ 04.03.2024 17:03

Беларусь ожидает вступления в ШОС в июле - Лукашенко

Беларусь планирует стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле этого года, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Ориентировочно в июле текущего года в Астане планируется провести очередной саммит ШОС. Было бы очень символично, и мы бы это приветствовали, если бы Беларусь именно в Астане стала полноценным членом ШОС. Мы вас будем об этом просить", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ерланом Байжановым. Слова Лукашенко приводит госагентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что в настоящее время Казахстан председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в ШОС. "От председательствующей стороны, естественно, многое зависит. И министерству иностранных дел нашему надо активнее поработать в этом плане", - заявил он.

Ранее заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев не исключал, что Беларусь получит статус полноправного члена организации на ближайшем саммите ШОС, который пройдет летом в Астане.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года Беларусь подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ШОС, ПЛАНЫ


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