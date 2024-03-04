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Внешняя политика 04.03.2024 15:40

Алиев пригласил Шарифа посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил поздравительное послание Шахбазу Шарифу по случаю переизбрания его на пост премьер-министра Пакистана, в котором отметил, что в Баку намерены расширять отношения с Исламабадом.

«Мы полны решимости и впредь расширять основанные на братстве, дружбе, взаимном доверии и поддержке отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном», - говорится в документе, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев в письме назвал Пакистан братской страной и надежным партнером, отметив, что стороны эффективно сотрудничают в сферах, представляющих взаимный интерес.

Он поблагодарил Исламабад за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Алиев также пригласил Шарифа посетить Азербайджан.

Как сообщалось ранее, премьер-министром Пакистана в результате голосования в Национальной ассамблее накануне был избран представитель партии «Пакистанская мусульманская лига (Н)» Шахбаз Шариф.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ШАРИФ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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