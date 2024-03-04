Алиев пригласил Шарифа посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил поздравительное послание Шахбазу Шарифу по случаю переизбрания его на пост премьер-министра Пакистана, в котором отметил, что в Баку намерены расширять отношения с Исламабадом.
«Мы полны решимости и впредь расширять основанные на братстве, дружбе, взаимном доверии и поддержке отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном», - говорится в документе, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев в письме назвал Пакистан братской страной и надежным партнером, отметив, что стороны эффективно сотрудничают в сферах, представляющих взаимный интерес.
Он поблагодарил Исламабад за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
Алиев также пригласил Шарифа посетить Азербайджан.
Как сообщалось ранее, премьер-министром Пакистана в результате голосования в Национальной ассамблее накануне был избран представитель партии «Пакистанская мусульманская лига (Н)» Шахбаз Шариф.
Р.Керимов
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