Алиев пригласил Шарифа посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил поздравительное послание Шахбазу Шарифу по случаю переизбрания его на пост премьер-министра Пакистана, в котором отметил, что в Баку намерены расширять отношения с Исламабадом.

«Мы полны решимости и впредь расширять основанные на братстве, дружбе, взаимном доверии и поддержке отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном», - говорится в документе, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев в письме назвал Пакистан братской страной и надежным партнером, отметив, что стороны эффективно сотрудничают в сферах, представляющих взаимный интерес.

Он поблагодарил Исламабад за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Алиев также пригласил Шарифа посетить Азербайджан.

Как сообщалось ранее, премьер-министром Пакистана в результате голосования в Национальной ассамблее накануне был избран представитель партии «Пакистанская мусульманская лига (Н)» Шахбаз Шариф.

Р.Керимов