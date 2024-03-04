Байден продлил режим ЧС в США из-за ситуации на Украине

Президент США Джо Байден продлил на год действующий в связи с ситуацией на Украине режим ЧС, сообщает в понедельник Белый дом на своем сайте.
"Я отправил в Федеральный реестр для публикации уведомление о том, что режим чрезвычайной ситуации, объявленный в соответствии с указом 13660 от 6 марта 2014 года (...), продолжит действовать после 6 марта 2024 года", - говорится в заявлении Байдена.
В свою очередь, Белый дом поясняет в пресс-релизе, что режим, как и в предыдущие разы, продлевается на год.
В США режим ЧС автоматически перестает действовать, если в течение 90 дней до годовщины его объявления уведомление президента о его продлении не будет опубликовано в Федеральном реестре и направлено в Конгресс.
Распоряжение о режиме ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели еще в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ. Затем, уже в годы президентства в США Дональда Трампа и Джо Байдена, перечень подобного рода санкций в рамках данного режима несколько раз расширялся.
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