Болгария поддерживает восстановление мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ - Желязков

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в понедельник провела переговоры с болгарским коллегой Росеном Димитровым Желязковым.
На встрече было отмечено, что ключевое место в отношениях между Азербайджаном и Болгарией занимает энергетика. Кроме этого, стороны отметили важность сотрудничества в сфере транспорта и в других направлениях.
Гафарова с сожалением отметила демонстрацию рядом парламентских организаций двойных стандартов в отношении Азербайджана. «В частности, решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы не ратифицировать мандат азербайджанской делегации является не чем иным, как проявлением отмеченных двойных стандартов», - подчеркнула она.
Желязков, в свою очередь, отметил заинтересованность Болгарии в сотрудничестве с Азербайджаном. В частности, болгарские компании могут в будущем принять участие в восстановительных работах, проводимых в Карабахе. По его словам, до конца 2024 года в Баку пройдет 6-ое заседание азербайджано-болгарской межправительственной комиссии, в рамках которого планируется проведение и бизнес-форума.
Он также затронул тему возвращения в ПАСЕ делегации Азербайджана. «Болгария является сторонницей восстановления ратификации полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ», подчеркнул Желязков, слова которого приводит пресс-служба азербайджанского парламента.
Р.Ахмедов
JetBlue и Spirit Airlines расторгли соглашение о слиянии
Enel продает 49% аккумуляторного бизнеса компании Sosteneo за 1,1 млрд евро
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Москве
Сиквел «Дюны» заработал $178 млн в мировом прокате в дебютный уикенд
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Джон Керри в среду завершит работу в администрации президента США
Байден продлил режим ЧС в США из-за ситуации на Украине
Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США в его пользу по поводу праймериз
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно
Осуществите свои мечты этой весной вместе с Yelo Bank!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы