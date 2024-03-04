Болгария поддерживает восстановление мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ - Желязков

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в понедельник провела переговоры с болгарским коллегой Росеном Димитровым Желязковым.

На встрече было отмечено, что ключевое место в отношениях между Азербайджаном и Болгарией занимает энергетика. Кроме этого, стороны отметили важность сотрудничества в сфере транспорта и в других направлениях.

Гафарова с сожалением отметила демонстрацию рядом парламентских организаций двойных стандартов в отношении Азербайджана. «В частности, решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы не ратифицировать мандат азербайджанской делегации является не чем иным, как проявлением отмеченных двойных стандартов», - подчеркнула она.

Желязков, в свою очередь, отметил заинтересованность Болгарии в сотрудничестве с Азербайджаном. В частности, болгарские компании могут в будущем принять участие в восстановительных работах, проводимых в Карабахе. По его словам, до конца 2024 года в Баку пройдет 6-ое заседание азербайджано-болгарской межправительственной комиссии, в рамках которого планируется проведение и бизнес-форума.

Он также затронул тему возвращения в ПАСЕ делегации Азербайджана. «Болгария является сторонницей восстановления ратификации полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ», подчеркнул Желязков, слова которого приводит пресс-служба азербайджанского парламента.

Р.Ахмедов