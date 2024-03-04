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Дальнее зарубежье 04.03.2024 22:46

Джон Керри в среду завершит работу в администрации президента США

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в среду покинет свой пост, сообщает в понедельник The Hill со ссылкой на представителя этого ветерана американской дипломатии.

Представитель Керри отказался комментировать его дальнейшие планы.

В январе сообщалось, что 80-летний Керри собирается покинуть свой пост, который занимал с 2021 года, и в дальнейшем помогать президенту США Джо Байдену с предвыборной кампанией.

На прошлой неделе он заявил, что, несмотря на уход с должности, он "не покидает борьбу за климат".

Керри являлся сенатором от штата Массачусетс с 1985 по 2013 год, с 2009 года был председателем Сенатского комитета по внешней политике. Он был кандидатом от Демократической партии на пост президента в 2004 году, но проиграл Джорджу Бушу-младшему. С 2013 по 2017 год занимал должность госсекретаря США при президенте Бараке Обаме.

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Тэги: США, КЕРРИ, ОТСТАВКА


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