Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8662 RUR   0.0192 GBR   2.1716 TRY   0.0565

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 72.68 +0.66 Brent 78.29 +0.88

Дальнее зарубежье 14.01.2024 09:35

Керри покинет администрацию США, будет помогать Байдену с подготовкой к выборам

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри собирается этой зимой покинуть свой пост и в дальнейшем помогать Джо Байдену с предвыборной кампанией, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Джон Керри позднее зимой покинет администрацию и планирует помогать кампании Байдена", - информирует портал.

Отмечается, что в настоящее время он работает с руководителем аппарата Белого дома Джеффом Зайентсом над уходом с должности в ближайшие месяцы - до весны.

По словам собеседника Axios, 80-летний Керри считает, что "переизбрание Байдена - то, что будет иметь самое важное значение для прогресса в области решения проблем климата как в стране, так и во всем мире".

Керри - бывший госсекретарь и бывший председатель сенатского комитета по иностранным делам. Он был кандидатом от Демократической партии на пост президента в 2004 году, но проиграл Джорджу Бушу-младшему.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КЕРРИ, УХОД, ПЛАНЫ


Похожие новости


Керри и Путин подчеркнули важность совместной работы США и России по целому ряду климатических проблем - Госдеп Керри отрицает, что сообщал Зарифу об ударах Израиля по иранским целям в Сирии Трамп не против, если его соперником на следующих выборах станет Джон Керри Керри будет преподавать в Йельском университете, который закончил в 1966 г Керри прибыл с двухдневным визитом в Антарктику Керри дал указание госдепу сотрудничать с администрацией, которую сформирует Трамп США и Турция продолжат работу над урегулированием в Сирии - Керри Керри заявляет, что США и Европа едины в вопросе продления санкций против России НАТО - оборонный альянс, не направленный на сдерживание России - Керри Керри не видит альтернатив российско-американскому соглашению о режиме прекращения огня в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az