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Макроэкономика 05.03.2024 11:30

В 2023 году рост ВВП Китая составил 5,2% - премьер Госсовета КНР

В 2023 году ВВП Китая увеличился на 5,2%, по темпам роста занял одно из первых мест среди крупнейших экономик мира, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Ли Цян выступает с докладом о работе правительства на открывшейся во вторник второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) 14-го созыва.

Глава правительства отметил, что, "оглядываясь на прошедший год, можно сказать, что многочисленные трудности и вызовы были переплетены и наложены друг на друга".

По его словам, "экономика нашей страны развивалась волнами, с перипетиями, и добиться ее достижений было нелегко", тем не менее, "совместным усилиям всей страны были достигнуты не только ожидаемые цели развития на весь год, но и произошли позитивные изменения к лучшему во многих аспектах".

При этом, согласно плану социально-экономического развития Китая, рост ВВП страны в 2024 году предусмотрен на уровне не ниже 5%.

Аналогичный показатель роста был запланирован на 2023 год.

Ли Цян заявил, что "стабильность имеет первостепенное значение, поскольку она является основой всей нашей работы".

Он отметил, что "мы должны продвигаться вперед в преобразовании модели роста, внесении структурных изменений, повышении качества и производительности".

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Тэги: КИТАЙ, ВСНП, ВВП


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