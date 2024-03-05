В 2023 году рост ВВП Китая составил 5,2% - премьер Госсовета КНР

В 2023 году ВВП Китая увеличился на 5,2%, по темпам роста занял одно из первых мест среди крупнейших экономик мира, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Ли Цян выступает с докладом о работе правительства на открывшейся во вторник второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) 14-го созыва.
Глава правительства отметил, что, "оглядываясь на прошедший год, можно сказать, что многочисленные трудности и вызовы были переплетены и наложены друг на друга".
По его словам, "экономика нашей страны развивалась волнами, с перипетиями, и добиться ее достижений было нелегко", тем не менее, "совместным усилиям всей страны были достигнуты не только ожидаемые цели развития на весь год, но и произошли позитивные изменения к лучшему во многих аспектах".
При этом, согласно плану социально-экономического развития Китая, рост ВВП страны в 2024 году предусмотрен на уровне не ниже 5%.
Аналогичный показатель роста был запланирован на 2023 год.
Ли Цян заявил, что "стабильность имеет первостепенное значение, поскольку она является основой всей нашей работы".
Он отметил, что "мы должны продвигаться вперед в преобразовании модели роста, внесении структурных изменений, повышении качества и производительности".
Правительство Азербайджана 15 марта отчитается перед парламентом о деятельности в 2023 году
Власти Азербайджана отбирают подрядчика на строительство нежилых зданий в селе Кянгярли Агдамского района
Джефф Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире, обогнав Илона Маска
ИИ-стартап Anthropic выпустил чат-бот, в 50 раз превосходящий ChatGPT в аннотировании текста
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Москве
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Китай увеличит оборонный бюджет КНР в 2024 году на 7,2%
Макрон на этой неделе должен заявить о поддержке планов Праги закупить боеприпасы для Украины за пределами ЕС
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
За три года злоумышленники украли более 36 миллионов пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов
AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы