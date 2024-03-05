Макрон на этой неделе должен заявить о поддержке планов Праги закупить боеприпасы для Украины за пределами ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе, вероятно, заявит о поддержке Парижем предложения Чехии приобрести боеприпасы для Украины в странах за пределами ЕС, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Французский президент Эмманюэль Макрон, как ожидается, уже на этой неделе даст обещание содействовать проекту Чехии на приобретение сотен тысяч артиллерийских снарядов из-за пределов ЕС с целью помочь Украине, заявили люди, знакомые с этим вопросом", - информирует агентство.

"Источники отметили, что Германия, Нидерланды и Дания присоединились к Франции в поддержке плана закупать боеприпасы, произведенные не в ЕС. Макрон обсудит идею с чешским премьер-министром Петром Фиалой во время поездки в Прагу во вторник. Позднее на этой неделе, по всей видимости, пройдут отдельные переговоры глав МИД и Минобороны страны ЕС для уточнения деталей", - передает агентство.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел уверял, что Прага имеет данные о возможности снабдить Киев 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, причем в течение нескольких недель. Однако эти поставки нужно профинансировать. В то же время президент не назвал возможных поставщиков.

В Праге сообщили, что получили предварительное согласие Канады, Дании, Литвы и Латвии на участие в инициативе. После встречи с премьером Польши Дональдом Туском на прошлой неделе Фиала говорил, что Варшава тоже выразила готовность присоединиться к реализации плана.

Источник в правящих кругах Франции заверил Bloomberg, что средства на закупку снарядов вне ЕС будут брать не из структур Евросоюза, вроде Европейского фонда мира: контракты на приобретение продукции будут заключать на двусторонней основе.

Роль координатора программы сыграет Чехия, приоритетом станет удовлетворение самых неотложных нужд Украины в снабжении артиллерии. Источник заверил, что успех инициативы направит сигнал и РФ, и США, что поддержка ЕС Украины не ослабевает.

Однако собеседник агентства пояснил, что некоторые в ЕС считают озвученные Чехией цифры будущих закупок снарядов слишком оптимистичными.

В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что государства ЕС смогли с марта 2023 года поставить Украине 330 тыс. снарядов из своих резервов - треть от обещанного на год 1 млн. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверяла, что к марту ЕС должен будет нарастить количество поставленных снарядов до 520 тыс. Она обещала, что Евросоюз к концу 2024 году более чем в два раза увеличит данный показатель - количество поставленных Киеву снарядов.