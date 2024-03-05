AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.
В информации Банка говорится, что тендер объявлен на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 15.03.2024.
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