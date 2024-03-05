Правительство Азербайджана 15 марта отчитается перед парламентом о деятельности в 2023 году

Милли Меджлис (парламент) планирует на пленарном заседании 15 марта заслушать отчет правительства об итогах социально-экономического развития Азербайджана в 2023 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

В отчете содержится анализ макроэкономической ситуации в республике, данные об исполнении госбюджета в минувшем году, развития отдельных сегментов финансового рынка, действий правительства, направленных на решение социальных вопросов, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами, итоги деятельности субъектов ЖКХ, мер по стимулированию развития предпринимательской деятельности, финансирования работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана и др. аспекты.

Р.Ахмедов