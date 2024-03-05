ВВП Италии в IV квартале вырос на 0,2%, как и ожидалось

Экономика Италии в четвертом квартале 2023 года выросла на 0,2% относительно предыдущего квартала, говорится в окончательных данных статистического агентства Istat.
Окончательная оценка совпала с предварительными данными и с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics. В третьем квартале прошлого года итальянская экономика также выросла на 0,2%.
В годовом выражении ВВП Италии вырос в октябре-декабре на 0,6%. Предварительные данные указывали на подъем на 0,5%.
Потребительские расходы в стране в минувшем квартале сократились на 1,4%, капиталовложения выросли на 2,4%.
В промышленном секторе зафиксирован рост на 1,1%, в сельскохозяйственном - снижение на 0,3%, в секторе услуг - спад на 0,1%.
Объем итальянского импорта в четвертом квартале повысился на 0,2%, экспорта - на 1,2%.
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