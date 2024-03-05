Союзники призывают Берлин ужесточить контроль над секретной информацией

Ряд союзников Германии требуют от властей ФРГ уделить больше внимание обеспечению сохранности конфиденциальной информации после того, как в СМИ появилась запись разговоров немецких офицеров о поставке Украине ракет для ударов по Крымскому мосту, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Некоторые союзники Германии настоятельно рекомендуют Берлину усилить контроль над секретными данными после того, как Россия обнародовала конфиденциальные разговоры о помощи Украине, заявили люди, знакомые с ходом бесед", - информирует агентство.
По данным агентства, официальные лица НАТО выражали беспокойство "небрежным отношениям к скрытности действий" немецкими военными, включая использование коммерческого нешифрованного приложения Webex.
"Один заявил, что такие халатные меры безопасности - непрофессионализм, подобное поведение можно ожидать от людей, кто никогда не проводил брифинги в сфере безопасности, но не от армейских офицеров. Другой отметил, что не удивлен промахом со стороны Германии, а третий пояснил, что утечка, вероятно, приведет к повсеместному ужесточению мер безопасности, особенно в ФРГ", - отмечает Bloomberg.
Неназванный представитель властей ФРГ пояснил агентству, что в будущем для снижения рисков многие встречи будут проходить не дистанционно, а с глазу на глаз.
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