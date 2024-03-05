Баку и Доха обсудили перспективы сотрудничества между финансовыми надзорными органами

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в рамках рабочей поездки в Катар провел встречу с главой Управления по финансовым рынкам Катара Тами Ахмедом Али Аль Бутами Аль Бинали. «В ходе встречи обсуждалось развитие рынка ценных бумаг Катара и возможности, создаваемые для иностранных инвесторов. Также состоялся всесторонний обмен мнениями о перспективах сотрудничества между надзорными органами и участниками рынка ценных бумаг двух стран», - говорится в информации ЦБ в соцсетях. Х.Насирзаде

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