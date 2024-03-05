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Транспорт и связь 05.03.2024 16:56

airBaltic хочет привлечь 100 млн евро для рефинансирования евробондов-2024

Латвийская авиакомпания airBaltic планирует привлечь дополнительное финансирование в размере 100 млн евро для рефинансирования еврооблигаций с погашением в июле 2024 года, говорится в аудированном годовом отчете компании за 2023 год.

Руководство авиакомпании считает, что airBaltic имеет все возможности для успешного рефинансирования облигаций до наступления срока их погашения. Вместе с тем, пока в этом вопросе сохраняется неопределенность.

Авиакомпания рассматривает два параллельных пути рефинансирования: государственный и частный. Кроме того, изучаются возможность использования залогового права или аналогичных прав на ряд самолетов и двигателей. Ожидается, что рыночная стоимость этих самолетов и двигателей превысит текущие обязательства, что обеспечит финансовую безопасность.

В отчете также отмечается, что авиакомпания вступила в переговоры с акционерами, включая правительство Латвии, чтобы изучить их готовность финансировать часть долга на рыночных условиях, наряду с частными инвесторами.

"В дополнение (...) авиакомпания планирует привлечь еще 100 млн евро для улучшения баланса денежных средств и содействия финансированию дальнейших капиталовложений, связанных с расширением мощностей", - отмечается в отчете.

airBaltic в 2019 году разместила выпуск евробондов на 200 млн евро с купоном 6,75% и погашением 30 июля 2024 года. Бумаги выкупили более 100 инвесторов из 25 стран.

В 2020 году, после нескольких месяцев оценки, Европейская комиссия (ЕК) одобрила решение правительства Латвии влить 250 млн евро в акционерный капитал airBaltic, чтобы помочь ей справиться с кризисом, вызванным COVID-19. В течение последующих лет государство двумя траншами инвестировало дополнительные средства в airBaltic, и сейчас акционерный капитал компании составляет 596,473 млн евро. Согласно решению ЕК, Латвия должна вернуть вложенные средства в течение пяти-семи лет.

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Тэги: ЛАТВИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ЕВРООБЛИГАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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