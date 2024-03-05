Баку и Доха обсудили перспективы военного сотрудничества

Заместитель министра обороны Азербайджана – генеральный директор Агиль Гурбанов и заместитель премьер-министра, госминистр обороны Катара Халид бин Мухаммад аль-Аттийя обсудили в ходе встречи в Катаре перспективы военного сотрудничества Баку и Дохи, сообщили во вторник в министерстве обороны Азербайджана.

Встреча прошла в Дохе на "полях" международной выставки и конференции по морской обороне DIMDEX 2024.

«На встрече были обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в военной, военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении военного ведомства

Р.Керимов