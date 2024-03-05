Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8446 RUR   0.0186 GBR   2.1564 TRY   0.0538

Цена на нефть

04.03 $/bbl +/- WTI 78.74 -1.23 Brent 82.80 -0.75
АПК 05.03.2024 17:26

Баку и Лондон обсудили создание рабочей группы по вопросам АПК

Азербайджан и Великобритания планируют создать рабочую группу в сфере сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов во вторник провел встречу с послом Великобритании в Баку Фергюсом Олдом.

Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в аграрной сфере, усиление нормативно-правовой базы и создание рабочей группы в области сельского хозяйства. Подчеркнуто, что существует большой потенциал для расширения взаимоотношений в сфере сельского хозяйства между двумя странами.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минсельхоз страны, на встрече выражена готовность Азербайджана к сотрудничеству с дружественными странами в направлении восстановления и развития сельского хозяйства на освобожденных территориях. В этой связи азербайджанская сторона готова обсудить с британскими компаниями их инвестиционные возможности на этих территориях и применения передовых технологий.

По данным ведомства, стороны обсудили также подписание Меморандума о взаимопонимании и подготовку плана действий.

«Наряду с этим, обсуждались вопросы увеличения товарооборота сельскохозяйственной и пищевой продукции, дальнейшего повышения производительности в аграрном секторе, эффективного использования земельных и водных ресурсов, цифровизации сельского хозяйства и поддержка британскими специалистами передачи самых современных технологий для повышения породного состава поголовья в Азербайджане», - подчеркивается в информации.

Кроме того, обсуждались вопросы реализации экспериментальных программ в области научных исследований и образования в аграрном секторе.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АПК, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az