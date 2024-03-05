Баку и Лондон обсудили создание рабочей группы по вопросам АПК

Азербайджан и Великобритания планируют создать рабочую группу в сфере сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов во вторник провел встречу с послом Великобритании в Баку Фергюсом Олдом.

Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в аграрной сфере, усиление нормативно-правовой базы и создание рабочей группы в области сельского хозяйства. Подчеркнуто, что существует большой потенциал для расширения взаимоотношений в сфере сельского хозяйства между двумя странами.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минсельхоз страны, на встрече выражена готовность Азербайджана к сотрудничеству с дружественными странами в направлении восстановления и развития сельского хозяйства на освобожденных территориях. В этой связи азербайджанская сторона готова обсудить с британскими компаниями их инвестиционные возможности на этих территориях и применения передовых технологий.

По данным ведомства, стороны обсудили также подписание Меморандума о взаимопонимании и подготовку плана действий.

«Наряду с этим, обсуждались вопросы увеличения товарооборота сельскохозяйственной и пищевой продукции, дальнейшего повышения производительности в аграрном секторе, эффективного использования земельных и водных ресурсов, цифровизации сельского хозяйства и поддержка британскими специалистами передачи самых современных технологий для повышения породного состава поголовья в Азербайджане», - подчеркивается в информации.

Кроме того, обсуждались вопросы реализации экспериментальных программ в области научных исследований и образования в аграрном секторе.

Н.Аббасова