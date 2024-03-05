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ТЭК 05.03.2024 22:41

Путин: углеродный налог ЕС был нацелен на лишение России конкурентного преимущества в виде дешевых энергоносителей

Целью углеродного налога ЕС в первую очередь было лишение России конкурентного преимущества в виде дешевых энергоносителей, а не забота об окружающей среде, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Коллега говорил об углеродной нейтральности. Те, кто работают в области энергетики прекрасно отдают себе отчет, что очень многое из того, что было напридумано в той же Европе, в Евросоюзе было связано далеко не только с попытками сохранить природу, а с попытками обесточить наши конкурентоспособные преимущества в области энергетики, дешевые энергоносители", - сказал он во вторник на встрече с представителями агропромышленного комплекса.

По его словам, таким образом Евросоюз пытался заставить Россию заплатить за низкую цену ее продукции из-за дешевизны энергоресурсов.

При этом Путин заметил, что страны ЕС "опять подняли свои угольные электростанции и уже думают, как вернуться к атомной энергетике".

"Себя любимых не забывают ни при каких обстоятельствах", - добавил он.

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Тэги: ПУТИН, ЕС, УГЛЕРОД


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