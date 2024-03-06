Eos Qrup вложит 12 млн манатов в создание предприятия в Джабраиле

ООО «Eos Qrup» получило статус резидента промышленного парка «Экономическая зона долины Араз».

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«ООО «Eos Qrup» получило статус резидента промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» На территории промпарка компания создаст предприятие по производству фибробетона и полистиролбетона», - написал Джаббаров в своей странице в facebook.

Согласно информации министра, объем инвестиций компании в проект составит 11,9 млн манатов, планируется создание 60 рабочих мест.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября 2021 года подписал указ о создании промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" в Джабраильском районе. Площадь парка составит 200 га.

Как сообщалось ранее, на конец 2023 года инвестиции резидентов в проекты в промышленном парке «Экономическая зона долины Араз» (Джабраильский район) оценивались в 67 млн манатов. На конец 2023 года ими было вложено 10 млн манатов.

Б.Рустамбеков