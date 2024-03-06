Центробанк Египта поднял ставки на 600 б.п., до рекорда, ввел плавающий курс нацвалюты

Центральный банк Египта принял решение поднять процентные ставки на 600 базисных пунктов (б.п.) в ходе внеочередного заседания в среду.
Как следует из сообщения центробанка, ключевая ставка по депозитам "овернайт" увеличена до 27,25%, по кредитам "овернайт" - до 28,25%. Обе ставки обновили исторические максимумы.
В феврале египетский ЦБ повысил ставки на 200 б.п.
Таким образом, денежно-кредитная политика центрального банка стала в достаточной степени ограничительной и будет оставаться таковой настолько долго, насколько это необходимо для обеспечения желаемой траектории дезинфляции, заявил регулятор.
Инфляция в Египте находится на уровне 29,8% при целевом показателе в 7%. В этом году она будет существенно выше цели, ожидает центробанк.
Кроме того, ЦБ сделал плавающим курс египетского фунта. После этих новостей национальная валюта рухнула к доллару США более чем на 61%.
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