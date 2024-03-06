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АПК 06.03.2024 18:25

Еврокомиссия намерена принять законодательные предложения, которые облегчат ситуацию для фермеров

Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе намерена выступить с новыми законодательными предложениями навстречу протестующим сельхозпроизводителям, сообщил в среду в интервью польской радиостанции RMF FM член ЕК, курирующий сельское хозяйство, Януш Войцеховский.

"Поступят предложения о снижении бремени на фермеров", - сказал он, добавив, что "речь идет о пакете мер, которые призваны не столько снять опасения сельхозпроизводителей по поводу "Зеленого курса", сколько избавить их от его элементов, содержащихся в совместной сельскохозяйственной политике ЕС".

По его словам, "эти меры пойдут на пользу фермерам".

В частности, отметил Войцеховский, эти меры предусматривают полный отказ от обязательного содержания "под паром" (сохранять определенные территории незасеянными) четырех процентов земельных угодий. При этом фермеры смогут продолжить держать землю "под паром", и за это они будут получать вознаграждения.

Кроме того, продолжил он, сельскохозяйственные угодья площадью до 10 га планируется освободить от контроля за соблюдением экологических условий, поэтому фермеров не будут наказывать за их невыполнение. А в Польше фермы площадью до 10 га составляют три четверти от всех сельскохозяйственных ферм.

Войцеховский также предложит расширить возможность предоставления государственной помощи фермерам в связи с беспошлинными поставками агропродукции из Украины. На сегодня в рамках такой поддержки фермеры получили 4 млрд евро.

Протесты сельхозпроизводителей проходят в Польше и других странах Европы уже на протяжении многих недель. Участники акций требуют либо реформы, либо отказа от политики "Зеленого курса" и совместной сельскохозяйственной политики ЕС. "Зеленый курс" ЕС предусматривает достижение климатической нейтральности государствами-членами к 2050 году путем, в том числе, внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства", часто несовместимых со сложившимся интенсивным сельхозпроизводством.

Польские фермеры также протестуют против поставок сельскохозяйственных товаров из Украины на условиях подрывающих, по их мнению, добросовестную конкуренцию.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕК, ФЕРМЕРЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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