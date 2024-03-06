Международные резервы Украины в феврале снизились на 3,8%

Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8%, или на $1,47 млрд - до $37,052 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на предварительные данные.
"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров", - говорится в сообщении в телеграм-канале НБУ.
В феврале чистая продажа валюты регулятором составила $1,51 млрд, что в 1,4 раза меньше, чем в январе.
Отмечается также, что в феврале на счета кабинета министров в НБУ поступило $1,34 млрд, в то же время выплаты правительства за обслуживание и в счет погашения госдолга составили $1,13 млрд.
По данным НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.
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