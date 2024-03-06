Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8448 RUR   0.0187 GBR   2.1593 TRY   0.0536

Цена на нефть

05.03 $/bbl +/- WTI 78.15 -0.59 Brent 82.04 -0.76
Макроэкономика 06.03.2024 21:00

Международные резервы Украины в феврале снизились на 3,8%

Международные резервы Украины в феврале сократились на 3,8%, или на $1,47 млрд - до $37,052 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на предварительные данные.

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые частично были компенсированы поступлениями от международных партнеров", - говорится в сообщении в телеграм-канале НБУ.

В феврале чистая продажа валюты регулятором составила $1,51 млрд, что в 1,4 раза меньше, чем в январе.

Отмечается также, что в феврале на счета кабинета министров в НБУ поступило $1,34 млрд, в то же время выплаты правительства за обслуживание и в счет погашения госдолга составили $1,13 млрд.

По данным НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НАЦБАНК, РЕЗЕРВЫ


Похожие новости


Международные резервы Украины достигли рекордных $39 млрд Порошенко внесет в Раду кандидатуру на пост главы Нацбанка Украины после согласования Нацбанк Украины продолжает работать в Крыму - минфин республики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az