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Транспорт и связь 06.03.2024 23:20

Предварительная сумма сделки МТС по продаже бизнеса в Армении составила $209,1 млн

Сумма сделки ПАО "МТС" по продаже бизнеса в Армении составила $209,1 млн, следует из годового отчета компании.

О сделке было объявлено в январе 2024 года. МТС продала 100% акций ЗАО "МТС Армения", а также платежной системы ЗАО "МобиДрам" кипрской Fedilco Group Limited. Финансовые параметры сделки на тот момент не раскрывались.

В годовом отчете МТС говорится, что соглашение о продаже актива было подписано в декабре 2023 года - за денежное вознаграждение "в предварительно оцениваемой сумме $209,1 млн".

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Тэги: РОССИЯ, МТС, АРМЕНИЯ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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