Предварительная сумма сделки МТС по продаже бизнеса в Армении составила $209,1 млн

Сумма сделки ПАО "МТС" по продаже бизнеса в Армении составила $209,1 млн, следует из годового отчета компании.
О сделке было объявлено в январе 2024 года. МТС продала 100% акций ЗАО "МТС Армения", а также платежной системы ЗАО "МобиДрам" кипрской Fedilco Group Limited. Финансовые параметры сделки на тот момент не раскрывались.
В годовом отчете МТС говорится, что соглашение о продаже актива было подписано в декабре 2023 года - за денежное вознаграждение "в предварительно оцениваемой сумме $209,1 млн".
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