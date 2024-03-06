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Премьер Сербии займет пост спикера парламента

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич уйдет с поста главы правительства, чтобы занять должность спикера парламента, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление президента Александра Вучича.

Вучич заявил, что Прогрессивная партия Сербии выберет кандидатуру на должность премьера на следующей неделе.

Брнабич возглавляет правительство Сербии с 2017 года. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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