Премьер Сербии займет пост спикера парламента

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич уйдет с поста главы правительства, чтобы занять должность спикера парламента, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление президента Александра Вучича.
Вучич заявил, что Прогрессивная партия Сербии выберет кандидатуру на должность премьера на следующей неделе.
Брнабич возглавляет правительство Сербии с 2017 года. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны.
Глава МИД Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ перспективы сотрудничества сторон
Баку и Анкара обсудили перспективы ВТС
Министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба ВС Турции обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары
Предварительная сумма сделки МТС по продаже бизнеса в Армении составила $209,1 млн
Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимуме за 23 года
Алиев поздравил женщин с наступающим 8 Марта
Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Дубае в мае
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank победил в 5 номинациях!
Банк Республика получил 6 наград в 6 номинациях
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы