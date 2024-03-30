Вучич выдвинул кандидатуру главы Минобороны Сербии на пост премьера

Сербский президент Александр Вучич представил кандидатуру министра обороны страны Милоша Вучевича на пост премьер-министра, сообщили в субботу западные СМИ.
"Я выражаю доверие Милошу Вучевичу, принимая во внимание, что он выполнял ответственные и важные функции заместителя премьер-министра и министра обороны", - приводят они заявление Вучича.
Ожидается, что Вучевич, заняв пост премьера, сформирует кабинет министров, в который войдут члены правящей Сербской прогрессивной партии и некоторых ее союзников.
По оценке СМИ, выдвижение кандидатуры Вучевича сигнализирует, что Вучич продолжит усилия по достижению баланса между стремлением Сербии вступить в Евросоюз и сохранением связей с Россией и Китаем.
С 2012 по 2022 годы Вучевич занимал пост мэра сербского города Нови-Сад, а затем присоединился к кабинету экс-премьера Сербии Аны Брнабич: при ней он занимал пост министра обороны Сербии. В прошлом году Вучевич сменил Вучича на посту лидера Сербской прогрессивной партии.
Брнабич возглавляла правительство Сербии с 2017 года. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны.
Парламентские и муниципальные выборы состоялись в Сербии в декабре 2023 года. На них победила коалиция "Сербия не должна останавливаться", лидером которой является Вучич.
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