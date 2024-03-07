ХАМАС не видит смысла в продолжении безрезультатных переговоров по Газе

Член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан считает, что нет смысла продолжать переговоры о прекращении огня в секторе Газа, которые в конечном итоге не достигают цели.

"Если нет четких ответов, мы не можем продолжать ходить по кругу", - заявил он в интервью панарабскому спутниковому телеканалу "Аль-Маядин".

По его словам, ХАМАС реалистично смотрел на подготовленный ранее в Париже проект соглашения о прекращении огня в Газе, добавив, что "с первого дня было ясно, что все, чего хотели американцы и израильтяне, - это временное перемирие, в то время как они отказались прекратить военные действия навсегда".

Хамдан подчеркнул, что Израиль хочет достичь лишь временного перемирия для того, чтобы "перевести дух и усугубить гуманитарный кризис" в палестинском анклаве.

При этом Вашингтон обеспокоен тем, что его обвиняют "в сокрытии преступлений израильской оккупации", США и Израиль маневрируют и пытаются выиграть немного времени, добавил представитель ХАМАС.

Как сообщалось, ХАМАС не согласился с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было выработано на переговорах в Париже в феврале, поскольку оно не отвечает видению группировки завершения войны и позволяет Израилю продолжать боевые действия.

"Парижское соглашение касалось обмена пленными, но полностью игнорировало прекращение огня и вывод войск из Газы, в то время как силы сопротивления выделяют эти вопросы как ключевые", - пояснили телеканалу источники в ХАМАС по итогам переговоров.

В частности, они отмечали, что в соглашении нет пункта, подтверждающего прекращение огня после окончания перемирия, и нет никаких региональных или международных гарантий того, что Израиль не возобновит военные действия после него.

В парижских переговорах принимали участие Египет, Катар, Израиль и США.

3 марта переговоры о перемирии в Газе с участием Египта, Катара и США были продолжены в Каире, но сообщений о каких-либо результатах не поступало. Израиль не направил делегацию в египетскую столицу. Израильские власти заявили, что не примут участие в переговорах, так как ХАМАС не предоставил четкой информации о заложниках.