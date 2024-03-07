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Дальнее зарубежье 07.03.2024 09:56

Администрация США изыскивает возможности срочной поставки оружия Украине

Белый дом изучает возможности поставки Украине критически важного для нее оружия, расходных материалов и другого оборудования на $200 млн из резервов Пентагона, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают яростные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку Украине", - отмечает агентство.

В то же время, как говорится в сообщении, "возможное финансирование ничтожно мало по сравнению с $61 млрд помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил Конгресс санкционировать" и которая пока "находится в тупике в Конгрессе".

Как ожидается, президент США Джо Байден в четверг вечером во время своего выступления о положении в стране вновь призовет Конгресс принять это дополнение к Закону о национальной безопасности. Представитель Совета национальной безопасности заявил, что если спикер палаты представителей поставит законопроект на голосование, он будет принят подавляющим большинством голосов.

По словам одного из собеседников агентства, окончательное решение о задействовании резервов Пентагона еще не принято.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПЕНТАГОН, ОРУЖИЕ


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