Администрация США изыскивает возможности срочной поставки оружия Украине

Белый дом изучает возможности поставки Украине критически важного для нее оружия, расходных материалов и другого оборудования на $200 млн из резервов Пентагона, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают яростные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку Украине", - отмечает агентство.
В то же время, как говорится в сообщении, "возможное финансирование ничтожно мало по сравнению с $61 млрд помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил Конгресс санкционировать" и которая пока "находится в тупике в Конгрессе".
Как ожидается, президент США Джо Байден в четверг вечером во время своего выступления о положении в стране вновь призовет Конгресс принять это дополнение к Закону о национальной безопасности. Представитель Совета национальной безопасности заявил, что если спикер палаты представителей поставит законопроект на голосование, он будет принят подавляющим большинством голосов.
По словам одного из собеседников агентства, окончательное решение о задействовании резервов Пентагона еще не принято.
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