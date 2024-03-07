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АПК 07.03.2024 11:08

Власти Азербайджана направят около 600 тыс. манатов на развитие предприятия по разливу вина из Карабаха

ПЮЛ «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» направит около 600 тыс. манатов на обеспечение технологических процессов, хранение, транспортировку и доведения до полноценного использования вина в таре емкостью 750 мл в количестве 59 700 единиц на территории завода ОАО «Abşeron-Şərab».

Как сообщат «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные портала госзакупок, с ОАО «Abşeron-Şərab» подписан соответствующий контракт на сумму 567,09 тыс. манатов.

Работы по контракту должны быть выполнены до 26 сентября 2024 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВИНО, КАРАБАХ

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