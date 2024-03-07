ГНС увеличила в январе-феврале сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 15%

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана увеличила в январе-феврале 2024 года сборы по отчислениям в обязательные социальные фонды.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ГНС, за два месяца сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 862,8 млн манатов (рост на 15,4% или 115,2 млн манатов от показателя января-февраля 2023 года). В том числе от внебюджетных организаций получено 563,7 млн манатов (+15,6%).

Сборы на страхование по безработице составили 29,7 млн манатов (+18,5%), в том числе от внебюджетных организаций – 22,8 млн манатов (+16,7%).

Поступления по отчислениям на обязательное медицинское страхование в январе-феврале составили 153,2 млн манатов (+15,5%), в том числе от внебюджетных организаций – 110,4 млн манатов (+13,9%).

Б.Рустамбеков