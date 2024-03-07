Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 79.13 +0.98 Brent 82.96 +0.92
Финансы 07.03.2024 11:16

ГНС увеличила в январе-феврале сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 15%

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана увеличила в январе-феврале 2024 года сборы по отчислениям в обязательные социальные фонды.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ГНС, за два месяца сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 862,8 млн манатов (рост на 15,4% или 115,2 млн манатов от показателя января-февраля 2023 года). В том числе от внебюджетных организаций получено 563,7 млн манатов (+15,6%).

Сборы на страхование по безработице составили 29,7 млн манатов (+18,5%), в том числе от внебюджетных организаций – 22,8 млн манатов (+16,7%).

Поступления по отчислениям на обязательное медицинское страхование в январе-феврале составили 153,2 млн манатов (+15,5%), в том числе от внебюджетных организаций – 110,4 млн манатов (+13,9%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНС, СОЦСТРАХОВАНИЕ, ОТЧИСЛЕНИЯ


Похожие новости


ГНС увеличила в январе сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 17% ГНС увеличила за 9 мес. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 14% ГНС увеличила за 8 мес. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование более, чем на 14% ГНС увеличила за 7 мес. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование более чем на 14% ГНС увеличила в I полугодии сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование почти на 14% ГНС увеличила в январе-мае сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 14% ГНС увеличила в январе-апреле сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 12% ГНС увеличила в I кв. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование почти на 14% ГНС увеличила за 11 мес. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование почти на 19%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az